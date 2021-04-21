إصابة فالفيردي بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه فديريكو فالفيردي بفيروس كورونا.

النادي الملكي أعلن عبر بيان رسمي إيجابية مسحة لاعب الوسط الأوروجوياني والتي أجريت اليوم قبل لقاء قادش.

وسيغيب فالفيردي عن مباراة اليوم والتي ستقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم يظهر اسم فالفيردي في قائمة ريال مدريد لمباراة الجولة 31 من الدوري الإسباني.

يأتي ذلك في الوقت الذي يغيب فيه توني كروس ولوكا مودريتش عن المباراة ويدخل الملكي المواجهة بإيسكو وكاسيميرو وإريباس وبلانكو في الوسط.

وخاض ريال مدريد مباراة خيتافي بغيابات طاحنة في صفوفه، بعد أن خرج من أسبوع ناري واجه خلاله ليفربول مرتين وبرشلونة مرة.

وبهذا التعادل –المخيب-، أكمل ريال مدريد 15 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات.

وعجز ريال مدريد عن التسجيل لخمسة أشوط متتالية أمام برشلونة وليفربول وخيتافي.