مؤتمر كومان: الاتحاد الأوروبي يهتم فقط بالأموال.. ولن أعلق على دوري السوبر

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 16:52

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يستمع لأزمات ومشاكل اللاعبين والمدربين ويهتم فقط بالأموال.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني: "عليك حماية اللاعبين، وأوافق على ما قاله بيب عن عدد المباريات في الموسم إنه لا يصدق، والاتحاد الأوروبي لا يستمع للمدربين واللاعبين بشأن عدد المباريات، وبالنسبة له الأموال هي أهم شيء".

وأضاف "كنا نتحدث عن بطولة أوروبية محتملة لفترة طويلة، وفي هولندا هناك أيضا حديث عن بطولة مشتركة مع بلجيكا، الأمر معقد وهناك أشياء كثيرة في كرة القدم لا يجب أن تكون كذلك".

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وواصل "البيانات المادية للاعبين مثيرة للإعجاب والشيء المهم هو الحفاظ على نفس طاقتهم في جميع المباريات، لدينا جدول زمني صعب ولكن إذا واصلنا على هذا المستوى يمكننا أن نتطلع إلى أشياء كثيرة".

عن فريقه قال: "الضغط موجود دائما في برشلونة وعليك أن تفوز وتلعب جيدا وتقاتل من أجل الألقاب، والآن استعدنا جميع النقاط التي كانت تفصلنا عن متصدر الدوري وحان الوقت لإظهار أنه يمكننا الفوز بهذا الدوري".

وبسؤاله عن إمكانيه التعاقد مع ممفيس ديباي قال: "أنا لا أتحدث عن التعاقدات نحن نركز فقط في المباريات وليس على اللاعبين غير المتواجدين هنا".

وواصل "يتبقى 8 مباريات، سنذهب لخوض كل مباراة بتركيز شديد بداية من مباراة الغد ضد خيتافي".

رأيك في بطولة دوري السوبر الأوروبي؟

وانتقل للحديث عن رأيه في بطولة دوري السوبر الأوروبي قائلا: "تحدثت مع رئيس النادي حول هذا الموضوع وشرح لي موقف برشلونة ولكن كان هناك الكثير من التحركات يوم أمس، لذا أعتقد أنه من الأفضل عدم التعليق".

وأتم تصريحاته "لن أتحدث عن دوري السوبر الأوروبي، أنا لست المتحدث الرسمي لبرشلونة ولا أعرف كيف سينتهي هذا الموضوع، وفي النهاية نريد الأفضل للنادي".

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام، ولحق بهم أتليتكو مدريد وميلان وإنتر صباح الأربعاء.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط.

برشلونة دوري السوبر الأوروبي رونالد كومان
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