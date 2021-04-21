رئيس فياريال: بيريز رجل أناني ولا يفكر إلا في ريال مدريد.. ولا نحتاج إليه لينقذنا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 15:56

كتب : FilGoal

فرناندو رويج رئيس نادي فياريال الإسباني

انتقد فرناندو رويج رئيس نادي فياريال الإسباني نظيره فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وصاحب فكرة إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال فرناندو رويج في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "فلورنتينو بيريز رجل أناني وأناني ولا يفكر إلا في ريال مدريد، ونحن هنا في فياريال لسنا بحاجة إليه لينقذنا".

وأضاف "لم يتحدث معنا ريال مدريد أو برشلونة ولم يشرحوا لنا أي شيء، نحن نعطي الأولوية للرياضة قبل أي شيء وإلا فلن تتمكن المشاريع الجديدة من النمو".

أخبار متعلقة
يوفنتوس في بيان: مقتنعون بمشروع دوري السوبر.. وهناك فرصة ضئيلة لاستكماله مالك ليفربول يعتذر ويعلن تحمل مسؤولية أزمة دوري السوبر بمفرده ميلان يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي "كنا نريد تقديم أفضل مسابقة أوروبية للمشجعين"

وأكمل "لم أتحدث معهم (يقصد ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد) لكني منزعج جدا من هذه الأندية الثلاثة، الآن يتجاهلون فياريال وقبل ذلك كان يتصل بنا أتليتكو مدريد ليطلب خدماتنا".

وشدد "عندما لا تصبح الاهتمامات الرياضية هي جوهر كل شيء والمنافسة أيضا فلا تنتظر نجاح أي مشروع".

وأتم تصريحاته "يبدو أنك إذا لم تكن ريال مدريد أو برشلونة أو أتليتكو مدريد فليس لك حقوق".

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام، ولحق بهم أتليتكو مدريد وميلان وإنتر صباح الأربعاء.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط.

ريال مدريد فياريال دوري السوبر الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: مواجهة أستون فيلا مثل المباريات النهائية 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس فياريال: بيريز رجل أناني ولا يفكر إلا في ريال مدريد.. ولا نحتاج إليه لينقذنا 27 دقيقة | أوروبا
بعد الهبوط.. جماهير شالكة تهاجم اللاعبين بالبيض 54 دقيقة | الدوري الألماني
سبورت: نيمار يؤجل تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان وينتظر برشلونة ساعة | الدوري الفرنسي
الكشف عن موعد عودة دونجا وعلي جبر للمباريات مع بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مباشر الكونفدرالية - نكانا (0) (0) بيراميدز.. تغييران من أروابارينا ساعة | الكونفدرالية
يوفنتوس في بيان: مقتنعون بمشروع دوري السوبر.. وهناك فرصة ضئيلة لاستكماله ساعة | الدوري الإيطالي
قبل مواجهة أستيراس.. تقرير يوناني يكشف 3 فرق لم يهز شباكها كوكا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك