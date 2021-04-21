رئيس فياريال: بيريز رجل أناني ولا يفكر إلا في ريال مدريد.. ولا نحتاج إليه لينقذنا

انتقد فرناندو رويج رئيس نادي فياريال الإسباني نظيره فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وصاحب فكرة إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال فرناندو رويج في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "فلورنتينو بيريز رجل أناني وأناني ولا يفكر إلا في ريال مدريد، ونحن هنا في فياريال لسنا بحاجة إليه لينقذنا".

وأضاف "لم يتحدث معنا ريال مدريد أو برشلونة ولم يشرحوا لنا أي شيء، نحن نعطي الأولوية للرياضة قبل أي شيء وإلا فلن تتمكن المشاريع الجديدة من النمو".

وأكمل "لم أتحدث معهم (يقصد ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد) لكني منزعج جدا من هذه الأندية الثلاثة، الآن يتجاهلون فياريال وقبل ذلك كان يتصل بنا أتليتكو مدريد ليطلب خدماتنا".

وشدد "عندما لا تصبح الاهتمامات الرياضية هي جوهر كل شيء والمنافسة أيضا فلا تنتظر نجاح أي مشروع".

وأتم تصريحاته "يبدو أنك إذا لم تكن ريال مدريد أو برشلونة أو أتليتكو مدريد فليس لك حقوق".

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام، ولحق بهم أتليتكو مدريد وميلان وإنتر صباح الأربعاء.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط.