سبورت: نيمار يؤجل تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان وينتظر برشلونة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 15:23

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

قرر البرازيلي نيمار جونيور تأجيل توقيع عقود تجديد التعاقد مع باريس سان جيرمان منتظرا عرضا من برشلونة.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

ووفقا لصيحفة "سبورت" الإسبانية فأن نيمار الذي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للتوقيع حتى 2026، يأمل أن يتقدم برشلونة بعرض في الأسابيع المقبلة قبل التوقيع.

وأضاف التقرير أن باريس يريد إنهاء تجديد عقد أغلى لاعب في العالم قبل مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تقام مباراة الذهاب يوم 28 أبريل المقبل.

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ويريد سان جيرمان تعديل عقد نيمار في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على الكرة العالمية.

ويؤجل نيمار التجديد لحين انتهاء المحامين في فرنسا والبرازيل من تحليله.

وأشار التقرير إلى أن البرازيلي يعلم صعوبة عودته لبرشلونة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الكتالوني، إلا أنه يعتمد على ليونيل ميسي.

وواصل التقرير أن خوان لابورتا رئيس النادي يعمل على تقوية الفريق الموسم المقبل، وسيسعى لبيع بعض اللاعبين لإفساح المجال لضم صفقات ودفع الرواتب.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود بعقده والمقدر بـ222 مليون يورو.

ولعب نيمار (29 عاما) 105 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل 83 هدفا وصنع 47.

نيمار برشلونة باريس سان جيرمان
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