الكشف عن موعد عودة دونجا وعلي جبر للمباريات مع بيراميدز

أوضح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز موعد عودة نبيل عماد دونجا وعلي جبر للمباريات.

وأوضح المنيري في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "دونجا من المنتظر أن يعود للمشاركة مجددا مع الفريق خلال أسبوع حيث يعاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية اليسرى".

وأكمل "دونجا شعر بآلام عقب مباراة المقاصة في الدوري وأجرى أشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته في العضلة الأمامية".

وواصل "احتاج لاعب الوسط للعلاج والتأهيل لمدة 10 أيام وبالتالي غاب عن مباراة المحلة بالمحلة في الدوري ورحلة الفريق لزامبيا لمواجهة نكانا بالكونفدرالية".

وواصل "علي جبر المدافع الدولي يعاني هو الآخر من التهابات في العضلات أسفل الحوض كانت سببا في غيابه عن المباريات الأخيرة مع الفريق".

وأتم "يؤدي في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية وعلاجية على أن يعود خلال 10 أيام للمباريات مع الفريق بشكل طبيعي".