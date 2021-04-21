يوفنتوس في بيان: مقتنعون بمشروع دوري السوبر.. وهناك فرصة ضئيلة لاستكماله

أصدر نادي يوفنتوس بيانا أوضح فيه عدم انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي، وأشار إلى أن هناك فرصة ضئيلة لاستمرار المشروع.

وانسحبت الأندية الإنجليزية الستة من البطولة يوم الثلاثاء ليصبح المشروع الوليد على حافة الهاوية، ولحق بهم أتليتكو مدريد وميلان وإنتر يوم الأربعاء.

وجاء بيان يوفنتوس على النحو التالي:-

بالإشارة إلى البيان الصحفي الذي نشره النادي يوم 19 أبريل 2021، فيما يتعلق بمقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي والنقاش العام الذي أعقب ذلك، نوضح أن النادي على علم بالطلبات والنوايا التي أعربت عنها بعض الأندية للانسحاب من هذا المشروع.

وذلك بالرغم من عدم استكمال الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الاتفاق بين الأندية.

في هذا السياق، بينما لا يزال نادي يوفنتوس مقتنعا بالصحة الرياضية والتجارية والقانونية للمشروع، فإنه يعتقد أن هناك فرصة ضئيلة في الوقت الحالي لإكمال المشروع بالشكل الذي تم تصوره في الأصل.

يظل يوفنتوس ملتزمًا بخلق قيمة طويلة الأجل للكيان ولصناعة كرة القدم بأكملها.

وكان أندريا أنيللي رئيس يوفنتوس وأحد مؤسسي فكرة مشروع دوري السوبر الأوروبي قد اعترف بفشل المشروع.

وقال أنيللي في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس إن مشروع دوري السوبر لن يستمر بعد انسحاب 6 أندية إنجليزية.

وأضاف أنيللي عن إمكانية إحياء المشروع: "لأكون صريحًا وصادقًا، لا، من الواضح أن الأمر لن يكون كذلك".

وكانت رابطة أندية الدوري السوبر الأوروبي قد أصدرت بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء تعليقا على الأحداث الجارية بعد فشل فكرة البطولة.

وجاء البيان كالتالي:

إن أندية الدوري السوبر الأوروبي مقتنعين أن الوضع الحالي للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير.

نحن نقدم مسابقة جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد، هدفنا هو تطوير الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة كورونا، هذا بالإضافة لخلق حالة من التضامن مع كل أصحاب المصالح في كرة القدم.

رغم إعلان الأندية الإنجليزية رحيلها عن البطولة بسبب الضغوط الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن هدف البطولة يتماشى مع القوانين الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار محكمة لحماية دوري السوبر الأوروبي من إجراءات الطرف الثالث.

وبالنظر للظروف الحالية فنحن سنحاول إعادة تهيئة المشروع مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات التضامن لأصحاب المصالح.

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام، ولحق بهم أتليتكو مدريد وميلان وإنتر صباح الأربعاء.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط.