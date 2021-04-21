قبل مواجهة أستيراس.. تقرير يوناني يكشف 3 فرق لم يهز شباكها كوكا

يدخل أحمد حسن كوكا تحديا جديدا بقميص أولمبياكوس عندما يواجه أستيراس في الجولة 31 من الدوري اليوناني.

كوكا سجل 15 هدفا في 31 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات بقميص الفريق اليوناني وتوج بلقب الدوري المحلي للموسم الثاني تواليا.

ووفقا لموقع "Gavros" اليوناني فأن مهمة كوكا ستكون هز شباك أستيراس، والذي لم يسجل أمامهم من قبل.

ولم يهز كوكا شباك أستيراس وفولوس وليفاديكوس في الدوري اليوناني.

بينما سجل في شباك باوك وأيك أثينا وباناثينيكوس وبانيتوليكوس وأبولون وأوفي وبانيونيوس وأتروميتوس وأيل وأريس وجيانانا ولاميا وإكسانتي.

ويعد مهاجم منتخب مصر ثاني هدافي الفريق برصيد 24 هدفا خلف المغربي يوسف العربي سجلها في 41 مباراة.

ورفع كوكا رصيده إلى 15 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، ليعادل أفضل معدل تهديفي له في مسيرته الذي حققه رفقة أولمبياكوس في 2018\2019، ورفقة براجا في 2015\2016، وريو آفي في 2014\2015.