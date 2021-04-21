قناة تركية: مصطفى محمد يعود لمقر تدريبات جالاتاسراي وقد يشارك أمام أنطاليا سبور

أفادت جريدة الصباح التركية نقلا عن قناة a spor بأن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي يتواجد حاليا في مقر تدريبات النادي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي

وغاب مصطفى محمد عن مباراة فريقه ضد جوزتبه يوم السبت، والسبب الأبرز هو فيروس كورونا.

وذكرت الجريدة التركية عودة مصطفى محمد لمقر تدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة طرابزون سبور مساء الأربعاء.

النادي التركي لم يصدر بيانا حتى الآن عن موقف لاعبه المصري.

وتوقع التقرير غياب مصطفى محمد عن لقاء طرابزون سبور الليلة.

ومن المرجح عودته في مباراة أنطاليا سبور الأحد المقبل.

قبل يومين، أعلن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي تحديه لفيروس كورونا، مؤكدا جاهزيته للمشاركة في أقرب فرصة.

ونشر لاعب الزمالك المعار مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليه قائلا: "أنا جاهز في كل الأوقات".

كما كتب كلمة كورونا ومعها رمز تعبيري يدل على التحدي.

I am ready all the time 💪🏻 Corona 🤛🏻👎🏻 pic.twitter.com/ieq7Khm0qy — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) April 19, 2021

وكان مصطفى محمد نشر إصابته بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي عبر حسابه على تويتر، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق.

وفي اليوم ذاته نشر موقع جالاتا سراي الرسمي بيانا كشف فيه إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا دون الكشف عن اسمه.

ويلعب محمد معارا من الزمالك لجالاتاسراي، منذ يناير الماضي.

مصطفى محمد سجل منذ انضمامه إلى جالاتا سراي 6 أهداف وصنع هدفا في 11 مباراة.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 65 نقطة.

فيما يتصدر بيشتكاش الدوري بـ72 نقطة.

يذكر أن أصحاب أول مركزين في الدوري التركي يتأهلان لدوري أبطال أوروبا فيما يشارك الثالث في الدوري الأوروبي.