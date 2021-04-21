قناة تركية: مصطفى محمد يعود لمقر تدريبات جالاتاسراي وقد يشارك أمام أنطاليا سبور

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي يحتفلون بهدف مصطفى محمد في إيرزوروم سبور

أفادت جريدة الصباح التركية نقلا عن قناة a spor بأن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي يتواجد حاليا في مقر تدريبات النادي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

وغاب مصطفى محمد عن مباراة فريقه ضد جوزتبه يوم السبت، والسبب الأبرز هو فيروس كورونا.

وذكرت الجريدة التركية عودة مصطفى محمد لمقر تدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة طرابزون سبور مساء الأربعاء.

أخبار متعلقة
مصطفى محمد يتحدى كورونا: أنا جاهز في كل الأوقات في غياب مصطفي محمد.. "هاتريك" أكتوركوجلو يقود جالاتا سراي للفوز على جوزتبه الصباح التركية: جالاتا سراي سيحاول ضم أفشة.. أثار الاهتمام أثناء متابعة مصطفى محمد مصطفى محمد يغيب عن قائمة جالاتا سراي ضد جوزتبه

النادي التركي لم يصدر بيانا حتى الآن عن موقف لاعبه المصري.

وتوقع التقرير غياب مصطفى محمد عن لقاء طرابزون سبور الليلة.

ومن المرجح عودته في مباراة أنطاليا سبور الأحد المقبل.

قبل يومين، أعلن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي تحديه لفيروس كورونا، مؤكدا جاهزيته للمشاركة في أقرب فرصة.

ونشر لاعب الزمالك المعار مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليه قائلا: "أنا جاهز في كل الأوقات".

كما كتب كلمة كورونا ومعها رمز تعبيري يدل على التحدي.

وكان مصطفى محمد نشر إصابته بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي عبر حسابه على تويتر، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق.

وفي اليوم ذاته نشر موقع جالاتا سراي الرسمي بيانا كشف فيه إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا دون الكشف عن اسمه.

ويلعب محمد معارا من الزمالك لجالاتاسراي، منذ يناير الماضي.

مصطفى محمد سجل منذ انضمامه إلى جالاتا سراي 6 أهداف وصنع هدفا في 11 مباراة.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 65 نقطة.

فيما يتصدر بيشتكاش الدوري بـ72 نقطة.

يذكر أن أصحاب أول مركزين في الدوري التركي يتأهلان لدوري أبطال أوروبا فيما يشارك الثالث في الدوري الأوروبي.

مصطفى محمد جالاتاسراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يعلن تأزم الموقف مع بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية 2 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب جلال يضم 30 لاعبا لمعسكر الإسكندرية.. ظهور باهر المحمدي وتواجد لثنائي الشباب 20 دقيقة |
تشكيل بيراميدز - تراوري ورمضان والسعيد يقودون الهجوم أمام نكانا 22 دقيقة | الكونفدرالية
قناة تركية: مصطفى محمد يعود لمقر تدريبات جالاتاسراي وقد يشارك أمام أنطاليا سبور 36 دقيقة | المحترفون
ميلان يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي "كنا نريد تقديم أفضل مسابقة أوروبية للمشجعين" 41 دقيقة | أوروبا
مالك ليفربول يعتذر ويعلن تحمل مسؤولية أزمة دوري السوبر بمفرده ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة في حراسة المرمى.. وأكرم يعوض غياب بيكهام أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
اسكواش - انطلاق بطولة الجونة في نسختها التاسعة في مايو ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك