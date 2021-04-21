ميلان يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي "كنا نريد تقديم أفضل مسابقة أوروبية للمشجعين"

أعلن نادي ميلان انسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي ليصبح تاسع المنسحبين.

ولا يتبقى في الوقت الحالي سوى أندية ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي الذين لم يعلنوا موقفهم بشكل رسمي.

وكان 12 ناديا من أندية الصفوة في أوروبا قد أعلنوا عن تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي قبل أن يرفض فيفا ويويفا ذلك المقترح وتنسحب الأندية تلو الآخر.

وجاء بيان ميلان كالآتي:

"قبلنا الدعوة للمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي بنية صادقة لتقديم أفضل مسابقة أوروبية ممكنة لمشجعي كرة القدم ولصالح النادي ومشجعينا".

"التغيير ليس سهلا دائما، لكن التطور ضروري للتقدم، وقد تطورت هياكل كرة القدم الأوروبية وتغيرت على مر العقود".

"ومع ذلك فقد تم التعبير عن أصوات واهتمامات الجماهير في جميع أنحاء العالم بشأن البطولة".

واختتم البيان "يجب أن يكون ميلان مستمعا لأصوات أولئك الذين يحبون هذه الرياضة الرائعة، سنواصل العمل الجاد لتقديم نموذج مناسب لكرة القدم".