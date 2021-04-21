تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة في حراسة المرمى.. وأكرم يعوض غياب بيكهام أمام سموحة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 13:16

كتب : حسام نور الدين

احتفال لاعبو الأهلي ضد الزمالك

يفاضل الجهاز الفني لنادي الأهلي بين محمد الشناوي وعلي لطفي في مركز حراسة المرمى لمواجهة سموحة.

ويلتقي الأهلي مع الفريق السكندري مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي we السلام في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

وعاد الشناوي للتدريبات عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، بينما تألق علي لطفي في لقاء القمة وتصدى لركلة جزاء سددها محمود علاء.

أخبار متعلقة
بسبب ركلة الجزاء المهدرة أمام الأهلي.. جلسة بين كارتيرون ومحمود علاء قائمة الأهلي - دون ظهير أيمن.. عودة الشناوي لمواجهة سموحة كهربا يوجه رسائل لـ رمضان صبحي وموسيماني وشيكابالا.. ويؤكد: صالح جمعة يستطيع العودة لـ الأهلي فرج عامر لـ في الجول: مواجهة الأهلي صعبة.. الجميع تحدث عن الغيابات لكنه تفوق على الزمالك

وسيشارك أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن بعد غياب محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام بسبب الإصابة,

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي (محمد الشناوي)

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

أمامهم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

وارتقى الأهلي لوصافة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مالك ليفربول يعتذر ويعلن تحمل مسؤولية أزمة دوري السوبر بمفرده 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة في حراسة المرمى.. وأكرم يعوض غياب بيكهام أمام سموحة 34 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - انطلاق بطولة الجونة في نسختها التاسعة في مايو 47 دقيقة | رياضات أخرى
20 اسما ينتظر مواجهة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 54 دقيقة | منتخب مصر
الانسحابات تتوالى.. إنتر خارج دوري السوبر الأوروبي ساعة | الدوري الإيطالي
كرة طائرة - الزمالك في مواجهة ممثل كينيا بربع نهائي بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
أتليتكو مدريد ينسحب من دوري السوبر الأوروبي ساعة | الدوري الإسباني
كولومبيا تستضيف كوبا أمريكا بدون جماهير ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك