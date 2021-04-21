تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة في حراسة المرمى.. وأكرم يعوض غياب بيكهام أمام سموحة

يفاضل الجهاز الفني لنادي الأهلي بين محمد الشناوي وعلي لطفي في مركز حراسة المرمى لمواجهة سموحة.

ويلتقي الأهلي مع الفريق السكندري مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي we السلام في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

وعاد الشناوي للتدريبات عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، بينما تألق علي لطفي في لقاء القمة وتصدى لركلة جزاء سددها محمود علاء.

وسيشارك أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن بعد غياب محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام بسبب الإصابة,

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي (محمد الشناوي)

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

أمامهم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

وارتقى الأهلي لوصافة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة.