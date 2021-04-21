اسكواش - انطلاق بطولة الجونة في نسختها التاسعة في مايو

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 13:02

كتب : FilGoal

بطولة الجونة للاسكواش

تستضيف الجونة البطولة الدولية لرجال وسيدات الاسكواش في مايو المقبل في نسختها التاسعة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة إقامتها في الفترة من 20 إلى 29 مايو المقبل بحضور أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وتقام البطولة على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC للمرة الأولى.

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ويشارك في بطولة الجونة الدولية في نسختها التاسعة 96 لاعبا من الرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة الجونة للاسكواش (بلاتينية) أي واحدة من أهم ثماني بطولات في الموسم.

ويبلغ مجموع جوائزبطولة الجونة للاسكواش 300 ألف دولار.

وكان الثنائي علي فرج ورنيم الوليلي قد حصدا لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2019، بينما تم إلغاء نسخة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

اسكواش الجونة
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