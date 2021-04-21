كرة طائرة - الزمالك في مواجهة ممثل كينيا بربع نهائي بطولة إفريقيا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 12:09

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

يلعب فريق الزمالك لرجال كرة الطائرة أمام فريق هيئة المواني الكيني في ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتقام مباراة ربع النهائي يوم الجمعة في الواحدة ظهرا بين الزمالك وممثل كينيا.

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وكان قد تأهلت فرق الزمالك والترجي التونسي والقليبي التونسي والسويحلي الليبي بالعلامة الكاملة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.

كرة طائرة الزمالك
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