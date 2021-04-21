كرة طائرة - الزمالك في مواجهة ممثل كينيا بربع نهائي بطولة إفريقيا

يلعب فريق الزمالك لرجال كرة الطائرة أمام فريق هيئة المواني الكيني في ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتقام مباراة ربع النهائي يوم الجمعة في الواحدة ظهرا بين الزمالك وممثل كينيا.

وكان قد تأهلت فرق الزمالك والترجي التونسي والقليبي التونسي والسويحلي الليبي بالعلامة الكاملة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.