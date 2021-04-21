انتهت - قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم.. مصر في مجموعة الموت

تقام قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم لمنافسات الرجال والسيدات والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.

ويقع منتخب مصر في المستوى الثالث بجوار منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونيوزلاندا.

وجاءت مستويات القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: اليابان - جنوب إفريقيا - المكسيك - فرنسا

المجموعة الثانية: نيوزلاندا - كوريا الجنوبية - هندوراس - رومانيا

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية

وتنص القرعة على عدم وقع منتخبين من نفس القارة فيمجموعة واحدة.

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انطلاق مراسم القرعة

المجموعة الأولى: اليابان

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية

المجموعة الثالثة: الأرجنتين

المجموعة الرابعة: البرازيل