بيان من أندية الدور السوبر الأوروبي: النظام يحتاج إلى تغيير.. سنعمل على إعادة تشكيل المشروع

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 01:59

كتب : FilGoal

دوري السوبر الأوروبي

أصدرت رابطة أندية الدوري السوبر الأوروبي بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء تعليقا على الأحداث الجارية بعد فشل فكرة البطولة.

وجاء البيان كالتالي:

إن أندية الدوري السوبر الأوروبي مقتنعين أن الوضع الحالي للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير.

أخبار متعلقة
"لم يكن يعلم".. رئيس يوفنتوس في حوار قبل الانسحابات: السوبر الأوروبي "تحالف بالدم" تقارير: ميلان وإنتر ينسحبان من دوري السوبر الأوروبي.. واقتراب تجميد البطولة تايمز: عقوبة متوقعة على ملاك الأندية الإنجليزية وصدمة

نحن نقدم مسابقة جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد، هدفنا هو تطوير الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة كورونا، هذا بالإضافة لخلق حالة من التضامن مع كل أصحاب المصالح في كرة القدم.

رغم إعلان الأندية الإنجليزية رحيلها عن البطولة بسبب الضغوط الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن هدف البطولة يتماشى مع القوانين الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار محكمة لحماية دوري السوبر الأوروبي من إجراءات الطرف الثالث.

وبالنظر للظروف الحالية فنحن سنحاول إعادة تهيئة المشروع مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات التضامن لأصحاب المصالح.

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام.

فيما ذكرت التقارير الصحفية أن ميلان وإنتر في طريقهما للانسحاب.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد ويوفنتوس فقط.

دوري السوبر الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان من أندية الدور السوبر الأوروبي: النظام يحتاج إلى تغيير.. سنعمل على إعادة تشكيل المشروع 44 دقيقة | أوروبا
"لم يكن يعلم".. رئيس يوفنتوس في حوار قبل الانسحابات: السوبر الأوروبي "تحالف بالدم" 45 دقيقة | أوروبا
تقارير: ميلان وإنتر ينسحبان من دوري السوبر الأوروبي.. واقتراب تجميد البطولة ساعة | الدوري الإيطالي
تايمز: عقوبة متوقعة على ملاك الأندية الإنجليزية وصدمة ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب ركلة الجزاء المهدرة أمام الأهلي.. جلسة بين كارتيرون ومحمود علاء ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بدوري مرتبط المحترفين ساعة | رياضات أخرى
بي إن: تجميد دوري السوبر الأوروبي واستقالة أنييلي.. وكادينا سير تنفي ساعة | أوروبا
كرة سلة – الاتحاد إلى نصف نهائي دوري السوبر.. فوز الأهلي وهزيمة الزمالك 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك