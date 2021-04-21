بسبب ركلة الجزاء المهدرة أمام الأهلي.. جلسة بين كارتيرون ومحمود علاء

حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على عقد جلسة مع محمود علاء مدافع الفريق.

وجاءت الجلسة للحديث عن ركلة الجزاء التي أهدرها محمود علاء في مباراة القمة أمام الأهلي.

وأكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن محمود علاء تأثر نفسيا لإضاعته ركلة الجزاء خاصة أنها كانت ستعيد الفريق في النتيجة".

وطالب الجهاز الفني محمود علاء بضرورة التركيز في القادم ونسيان ما حدث في السابق، وأن يعمل على أن يكون هذا الأمر دافعا قويا لتقديم الأفضل.

كما أشار المدرب العام للزمالك إلى أن محمود علاء لاعب كبير وذو إمكانات مميزة، وسجل أهدافا كثيرة في وقت سابق من ركلات جزاء، ولكن حالفه سوء توفيق هذه المرة، ودور الجهاز الفني دائما هو إعادة تهيئة اللاعبين بأفضل شكل ذهني ونفسي ممكن، استعدادا للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري.