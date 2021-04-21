كرة يد - الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بدوري مرتبط المحترفين
الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 00:48
كتب : FilGoal
توج فريق يد مواليد 2000 بالنادي الأهلي ببطولة الدوري مرتبط المحترفين بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 31 – 27.
وبعد فوز الأهلي على الزمالك توج الفريق الأحمر باللقب، وجاء بعده الزمالك في المركز الثاني.
ثم سبورتنج في المركز الثالث والبنك الأهلي في المركز الرابع، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 25-25.
وكان الأهلي فاز بكأس مصر لمرتبط المحترفين أيضا الأسبوع الماضي بعد الفوز على الشمس.
ليحصد الفريق الأحمر ثنائية متربط المحترفين مواليد 2000 في كرة اليد.