كرة يد - الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بدوري مرتبط المحترفين

توج فريق يد مواليد 2000 بالنادي الأهلي ببطولة الدوري مرتبط المحترفين بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 31 – 27.

وبعد فوز الأهلي على الزمالك توج الفريق الأحمر باللقب، وجاء بعده الزمالك في المركز الثاني.

ثم سبورتنج في المركز الثالث والبنك الأهلي في المركز الرابع، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 25-25.

وكان الأهلي فاز بكأس مصر لمرتبط المحترفين أيضا الأسبوع الماضي بعد الفوز على الشمس.

ليحصد الفريق الأحمر ثنائية متربط المحترفين مواليد 2000 في كرة اليد.