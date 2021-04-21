كرة يد - الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بدوري مرتبط المحترفين

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 00:48

كتب : FilGoal

فريق يد الأهلي مواليد 2000

توج فريق يد مواليد 2000 بالنادي الأهلي ببطولة الدوري مرتبط المحترفين بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 31 – 27.

وبعد فوز الأهلي على الزمالك توج الفريق الأحمر باللقب، وجاء بعده الزمالك في المركز الثاني.

ثم سبورتنج في المركز الثالث والبنك الأهلي في المركز الرابع، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 25-25.

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وكان الأهلي فاز بكأس مصر لمرتبط المحترفين أيضا الأسبوع الماضي بعد الفوز على الشمس.

ليحصد الفريق الأحمر ثنائية متربط المحترفين مواليد 2000 في كرة اليد.

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