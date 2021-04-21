كرة سلة – الاتحاد إلى نصف نهائي دوري السوبر.. فوز الأهلي وهزيمة الزمالك

تأهل الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي دوري السوبر بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 88-76.

وكان الاتحاد فاز في المباراتين السابقتين ليصل للانتصار الثالث ويؤكد تأهله إلى نصف النهائي.

وينتظر الاتحاد ملاقاة الفائز من الأهلي وسبورتنج.

وكان الأهلي فاز على سبورتنج بنتيجة 77-74، ليتفوق المارد الأحمر في بنتيجة 2-1 في مجموع المواجهات المباشرة.

وسيلتقي الفريقان اليوم الأربعاء لو فاز الأهلي سيتأهل للقاء الاتحاد وإن خسر سيخوض مباراة فاصلة مع سبورتنج في ملعب محايد.

وفاز الجزيرة على سموحة 90-85 ليضمن تأهله إلى نصف النهائي بعدما فاز في كل مبارياته الثلاثة لينتظر ملاقاة المنتصر من الزمالك والمصرية للاتصالات.

وأخيرا خسر الزمالك من المصرية للاتصالات 77-66 لتصبح هذه هي أول هزيمة للفارس الأبيض في السلسلة.

وسيلعب الفريقان اليوم الأربعاء مرة أخرى إن فاز الزمالك سيتأهل لنصف النهائي ولو خسر سيخوض مباراة مع الاتصالات في ملعب محايد.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة أجل مباريات نصف النهائي لحين نهاية مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا.