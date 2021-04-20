المقاصة يهزم سيراميكا كليوباترا وينتظر الفائز من الزمالك والإسماعيلي في الكأس

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

فاز مصر للمقاصة على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ16 لكأس مصر.

وتأهل المقاصة إلى ربع النهائي منتظرا الفائز من مواجهة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16.

تقدم المقاصة في الدقيقة الأولى بهدف سجله هشام محمد من ركلة حرة مباشرة سددها بقوة لتذهب الكرة إلى شباك عامر عامر حارس سيراميكا.

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ثم أضاف باسم مرسي الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشباك.

بينما جاء هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 91 عن طريق وينفول كوابينا.

سيراميكا كليوباترا كأس مصر مصر للمقاصة
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