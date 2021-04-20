خطوة تفصله عن اللقب.. بايرن يهزم ليفركوزن وينتظر التتويج أمام ماينز

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 23:12

كتب : FilGoal

ليون جروتسيكا - بايرن ميونيخ

اقترب بايرن ميونيخ أكثر من حصد لقب الدوري الألماني وفاز على باير ليفركوزن بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من المسابقة.

ووصل بايرن إلى النقطة 71 في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بفارق 10 نقاط عن آر بي لايبزيج صاحب المركز الثاني، وقبل 4 جولات من النهاية.

بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 47 في المركز السادس.

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ثنائية بايرن سجلها إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 7 من المباراة، ثم أضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني في الدقيقة 13.

ويحتاج بايرن فقط للفوز على ماينز في المباراة المقبلة للتتويج رسميا بلقب الدوري الألماني للمرة رقم 31 في تاريخه.

كذلك سيكون هذا اللقب هو التاسع على التوالي لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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