فرج عامر لـ في الجول: مواجهة الأهلي صعبة.. الجميع تحدث عن الغيابات لكنه تفوق على الزمالك

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن مواجهة فريقه ضد الأهلي لن تكون سهلة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 للدوري المصري، والتي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "مباراة الأهلي لن تكون سهلة، الأهلي بمن حضر ولا يوجد شيء اسمه غيابات في الفريق الأحمر".

وأضاف "الأهلي فريق كبير ويضم صفوة لاعبي مصر سواء التشكيل الأساسي أو البدلاء والجميع تحدث عن غياب النجوم أمام الزمالك لكن لاعبو الأهلي تفوقوا في القمة وقدموا مستوى مميز".

وواصل "تحدثت مع الجهاز الفني واللاعبين وطالبتهم بصناعة التاريخ وضرورة الفوز على الأهلي ولا يوجد شيء اسمه التعادل أو الخسارة وهذا حتى يصنعوا المجد لأنفسهم".

وأكمل "لم نرصد مكافآت استثنائية لمباراة الأهلي ولكن كلي ثقة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق المفاجأة".

وأتم تصريحاته "حسام حسن لا يزال معنا، قبضنا قيمة الصفقة من أهلي طرابلس الليبي واللاعب مستمرا معنا وعندما يطلبوا انضمامه للفريق سوف ينضم لهم".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي سموحة في المركز التاسع بـ24 نقطة.