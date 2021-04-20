فابريزيو رومانو: ديفيد ألابا سينتقل إلى ريال مدريد

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 22:17

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - بايرن ميونيخ

اختار ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ ريال مدريد للانتقال إليه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

ريال مدريد

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا فإن اللاعب النمساوي اختار ريال مدريد.

كما ذكرت "سكاي سبورتس" في فرعها النمساوي أن ألابا وافق على توقيع عقد مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2026.

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يذكر أن ألابا سينتهي تعاقده مع بايرن بنهاية الموسم الجاري وسينضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وبذلك سيختم صاحب الـ28 عاما مسيرة مع بايرن بدأت في عام 2008 حيث انضم لفريق الناشئين قادما من أوستريا فيينا النمساوي.

وتوج ألابا مع بايرن بالدوري الألماني بتسعة ألقاب وستة ألقاب للكأس وخمسة للسوبر المحلي.

فيما ظفر بدوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني وكأس العالم للأندية مرتين لكل منهم.

ديفيد ألابا ريال مدريد بايرن ميونيخ
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