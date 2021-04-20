انتهت كأس مصر - المقاصة (2)-(1) كليوباترا

تابع مباشرة مباراة مصر للمقاصة ضد سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس مصر.

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الفائز سيلعب ضد الزمالك أو الإسماعيلي في الدور ربع النهائي. وإذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، سيمتد اللقاء لوقت إضافي.

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نهاية المباراة بفوز المقاصة بثنائية مقابل هدف.

ق 91: جوووووووول كوبينا والأول لسيراميكا

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاصة بثنائية دون رد

ق 45: جوووووووووول باسم مرسي والثاني

ق 1: جووووووووول هشام محمد يتقدم للمقاصة بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة

انطلاق المباراة