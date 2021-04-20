انتهت كأس مصر - المقاصة (2)-(1) كليوباترا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

تابع مباشرة مباراة مصر للمقاصة ضد سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس مصر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

الفائز سيلعب ضد الزمالك أو الإسماعيلي في الدور ربع النهائي. وإذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، سيمتد اللقاء لوقت إضافي.

أخبار متعلقة
لابورتا: برشلونة لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي إلا في حالة واحدة مباشر – يوم النهاية لـ دوري السوبر الأوروبي؟ انسحاب إنجليزي جماعي كهربا يوجه رسائل لـ رمضان صبحي وموسيماني وشيكابالا.. ويؤكد: صالح جمعة يستطيع العودة لـ الأهلي

-----

نهاية المباراة بفوز المقاصة بثنائية مقابل هدف.

ق 91: جوووووووول كوبينا والأول لسيراميكا

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاصة بثنائية دون رد

ق 45: جوووووووووول باسم مرسي والثاني

ق 1: جووووووووول هشام محمد يتقدم للمقاصة بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة

انطلاق المباراة

مصر للمقاصة سيراميكا كليوباترا كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: يويفا عرض أموالا على الإنجليز لترك دوري السوبر ولم يفعل ذلك مع الإسبان "عدوه الرئيسي" 11 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - عودة الأساسيين وفقرة إضافية من أسامة نبيه 23 دقيقة | الدوري المصري
"ارتكبنا خطأ ونعتذر عنه".. انسحاب إنجليزي جماعي من دوري السوبر الأوروبي 28 دقيقة | أوروبا
قائمة الأهلي - دون ظهير أيمن.. عودة الشناوي لمواجهة سموحة 34 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة يهزم سيراميكا كليوباترا وينتظر الفائز من الزمالك والإسماعيلي في الكأس 48 دقيقة | الدوري المصري
تحت نيران الجماهير.. تشيلسي يتعادل مع برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
إيكو توضح الموقف الحالي لـ ليفربول من دوري السوبر الأوروبي بعد بيان اللاعبين ساعة | أوروبا
خطوة تفصله عن اللقب.. بايرن يهزم ليفركوزن وينتظر التتويج أمام ماينز ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك