كهربا يوجه رسائل لـ رمضان صبحي وموسيماني وشيكابالا.. ويؤكد: صالح جمعة يستطيع العودة لـ الأهلي

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي رسائل عديدة إلى رمضان صبحي وبيتسو موسيماني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وصالح جمعة.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز محمود كهربا النادي : الأهلي

وتحدث كهربا عبر قناة "المحور" عن رمضان صبحي قائلا: "أحب رمضان جدا كنت أتمنى أن يستمر في الأهلي".

وأضاف "أنا لست حزينا منه أنا حزين عليه كنت أتمنى أن يستمر معنا".

وعن هل يرتدي رمضان صبحي قميص الأهلي مجددا قال: "لا أعتقد بسبب قرار النادي، رمضان يسير جيدا في بيراميدز لكن اللعب في الأهلي مختلف".

وعن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قال كهربا: "أكثر شيء أحبه فيه هو أنه لو يشعر بالحزن منك سيتحدث معك مباشرة".

وواصل "مستوى الأهلي سيتحسن مع موسيماني مع توالي المباريات وهناك إصابات كثيرة تضرب الفريق لا يجب أن ننسى ذلك وأتمنى أن نفوز سويا بكل البطولات".

وعن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك قال كهربا: "هو طيب للغاية ولكن لا يجب أن ترد على الجمهور".

وأردف "لو شيكابالا في الأهلي كان سيبقى شيء آخر، لكن الفكرة أن اللعب في الأهلي يعتمد على الجماعية عكس الزمالك الكرة تعتمد على الفردية أكثر".

وعن صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي قال كهربا: "حزنت عند رحيل صالح عن الأهلي ولا أخاف أن ألقى نفس مصيره".

وأتم "صالح يستطيع العودة للأهلي مجددا هو مازال في سن الـ28 ولا أستطيع الإجابة إن كان ظُلم في الأهلي أم لا، لكنني أتوقع قدرته على العودة له مجددا".