كهربا: من الصعب العودة إلى الزمالك وحزنت من تصرفي مع جمهوره.. وأتمنى انضمام ساسي لـ الأهلي

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 20:47

كتب : رامي جمال

الزمالك - القطن التشادي

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي إنه من الصعب أن يعود لصفوف الزمالك فريقه السابق.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

وتحدث كهربا عبر قناة "المحور" قائلا: "من الصعب أن أعود للزمالك مجددا، أريد أن أختم حياتي في الأهلي".

وأضاف "هدفي أن ألعب في الأهلي لعشرة سنوات، سأظل في الأهلي حتى سن الـ37".

أخبار متعلقة
حوار - كهربا: هذا سبب أزمتي مع الزمالك.. لو عدت لـ الأهلي بسبب الأموال كنت سأنضم إلى بيراميدز خانة اليك – شهاب الدين أحمد يرد على إينو ويكشف سر مقلب "جيل" حسام عاشور القيعي: ربما لو فاوضت رمضان صبحي مبكرا لما تشتت تركيزه القيعي: شيكابالا حصل على مقدم تعاقد من الأهلي في 2006

وبسؤاله هل سيلعب في مصر أم في الخارج حال طلب الأهلي منه الرحيل أجاب "سألعب في الخارج لن ألعب في مصر".

وعن اللاعب الذي يتمنى انضمامه من الزمالك للأهلي قال بحسم: "فرجاني ساسي".

وعن الصورة الملتقطة له وهو يبصق على جماهير الزمالك حينما كان لاعبا في صفوف الفريق الأبيض قال: "حزين من ذلك التصرف".

قبل أن يستدرك ويتم حديثه "لكن ما أوصلني لتلك المرحلة هو أنه خلال تلك الفترة كنت أسجل أهدافا وأصنعها وكلما خرجت من اللقاء أجد من يسبني بأمي والمشكلة أن هذا الجمهور من المفترض أن يدعمني".

كهربا ساسي الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير: اجتماع عاجل للأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي 16 دقيقة | أوروبا
صحفي تايمز: برشلونة وأتليتكو مدريد في الطريق للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي 20 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس مصر - المقاصة (1)-(0) كليوباترا.. جووووول هشام محمد بووووم 30 دقيقة | مصر
ذا أثليتك: توابع دوري السوبر الأوروبي.. استقالة إد وودوارد من مانشستر يونايتد 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لابورتا: برشلونة لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي إلا في حالة واحدة 40 دقيقة | أوروبا
مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) (0) برايتون.. ضغط أزرق قوي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كهربا يوجه رسائل لـ رمضان صبحي وموسيماني وشيكابالا.. ويؤكد: صالح جمعة يستطيع العودة لـ الأهلي 43 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – يوم النهاية لـ دوري السوبر الأوروبي؟ التعقيب الأول من بيريز 59 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك