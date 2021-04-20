كهربا: من الصعب العودة إلى الزمالك وحزنت من تصرفي مع جمهوره.. وأتمنى انضمام ساسي لـ الأهلي

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي إنه من الصعب أن يعود لصفوف الزمالك فريقه السابق.

وتحدث كهربا عبر قناة "المحور" قائلا: "من الصعب أن أعود للزمالك مجددا، أريد أن أختم حياتي في الأهلي".

وأضاف "هدفي أن ألعب في الأهلي لعشرة سنوات، سأظل في الأهلي حتى سن الـ37".

وبسؤاله هل سيلعب في مصر أم في الخارج حال طلب الأهلي منه الرحيل أجاب "سألعب في الخارج لن ألعب في مصر".

وعن اللاعب الذي يتمنى انضمامه من الزمالك للأهلي قال بحسم: "فرجاني ساسي".

وعن الصورة الملتقطة له وهو يبصق على جماهير الزمالك حينما كان لاعبا في صفوف الفريق الأبيض قال: "حزين من ذلك التصرف".

قبل أن يستدرك ويتم حديثه "لكن ما أوصلني لتلك المرحلة هو أنه خلال تلك الفترة كنت أسجل أهدافا وأصنعها وكلما خرجت من اللقاء أجد من يسبني بأمي والمشكلة أن هذا الجمهور من المفترض أن يدعمني".