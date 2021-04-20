زيدان: كلوب أقنعني بعدم المشاركة في كأس إفريقيا 2006

قال محمد زيدان نجم مصر السابق إن يورجن كلوب مدرب ليفربول، والذي قاد الأول في ماينز ودورتموند، أقنعه بعدم المشاركة في كأس إفريقيا 2006.

وصرح زيدان عبر قناة أون تايم سبورتس "كلوب تحدث معي قبل البطولة وشرح لي الموقف كاملا".

وأضاف "وقتها كان هجوم مصر مكونا من حسام حسن وأحمد حسام "ميدو" وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد أبو تريكة، لو كنت انضممت كان علي بذل مجهود كبير جدا لأشارك".

واستمر "لكن في ماينز كنت من أهم لاعبي الفريق وأحد هدافيه، وجودي كان مهما جدا. تحدثت مع شوقي غريب وتفهم أسباب اعتذاري".

وأتم "تأثرت طبعا بعدما توج المنتخب بالبطولة".

محمد زيدان: كلوب كان السبب في اعتذاري عن الانضمام للمنتخب في أمم إفريقيا 2006.. وتأثرت وتمنيت وجودي مع المنتخب بعد التتويج بالبطولة#قصة_ولعبة#ONTime_Sports pic.twitter.com/lNBg2fq39k — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 20, 2021

في مايو 2005 شارك زيدان لأول مرة مع منتخب مصر، كان في خطط جهاز المعلم حسن شحاتة قبل أشهر من البطولة القارية.

لكن مشاركته في كأس إفريقيا تأجلت إلى 2008 البطولة التي توج بها الفراعنة ولعب فيها زيدان دورا كبيرا.

وتوج زيدان مع مصر أيضا بكأس إفريقيا 2010.

في البطولتين كان صاحب التمريرة الحاسمة في هدف المباراة النهائية.

وإجمالا شارك زيدان في 41 مباراة مع مصر وسجل 10 أهداف.