زيدان: كلوب أقنعني بعدم المشاركة في كأس إفريقيا 2006

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 17:47

كتب : FilGoal

كلوب - زيدان

قال محمد زيدان نجم مصر السابق إن يورجن كلوب مدرب ليفربول، والذي قاد الأول في ماينز ودورتموند، أقنعه بعدم المشاركة في كأس إفريقيا 2006.

وصرح زيدان عبر قناة أون تايم سبورتس "كلوب تحدث معي قبل البطولة وشرح لي الموقف كاملا".

وأضاف "وقتها كان هجوم مصر مكونا من حسام حسن وأحمد حسام "ميدو" وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد أبو تريكة، لو كنت انضممت كان علي بذل مجهود كبير جدا لأشارك".

أخبار متعلقة
القيعي: شيكابالا حصل على مقدم تعاقد من الأهلي في 2006 القيعي: ربما لو فاوضت رمضان صبحي مبكرا لما تشتت تركيزه تقرير إيطالي: توتنام خاطب ساري.. ودايلي ميل: النادي يريد ناجلزمان بايرن ميونيخ: لا لدوري السوبر الأوروبي

واستمر "لكن في ماينز كنت من أهم لاعبي الفريق وأحد هدافيه، وجودي كان مهما جدا. تحدثت مع شوقي غريب وتفهم أسباب اعتذاري".

وأتم "تأثرت طبعا بعدما توج المنتخب بالبطولة".

في مايو 2005 شارك زيدان لأول مرة مع منتخب مصر، كان في خطط جهاز المعلم حسن شحاتة قبل أشهر من البطولة القارية.

لكن مشاركته في كأس إفريقيا تأجلت إلى 2008 البطولة التي توج بها الفراعنة ولعب فيها زيدان دورا كبيرا.

وتوج زيدان مع مصر أيضا بكأس إفريقيا 2010.

في البطولتين كان صاحب التمريرة الحاسمة في هدف المباراة النهائية.

وإجمالا شارك زيدان في 41 مباراة مع مصر وسجل 10 أهداف.

محمد زيدان كلوب منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان: كلوب أقنعني بعدم المشاركة في كأس إفريقيا 2006 42 دقيقة | منتخب مصر
القيعي: شيكابالا حصل على مقدم تعاقد من الأهلي في 2006 ساعة | مصر
القيعي: ربما لو فاوضت رمضان صبحي مبكرا لما تشتت تركيزه ساعة | مصر
بايرن ميونيخ: لا لدوري السوبر الأوروبي ساعة | الدوري الألماني
تقرير إيطالي: توتنام خاطب ساري.. ودايلي ميل: النادي يريد ناجلزمان ساعة | الدوري الإنجليزي
بيرلو: رئيس يوفنتوس طمأننا بشأن دوري السوبر.. ورونالدو جاهز لـ بارما ساعة | الدوري الإيطالي
كرة طائرة - الزمالك يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة ساعة | رياضات أخرى
دايلي ميل: هندرسون يدعو قادة أندية الدوري لاجتماع لمناقشة دوري السوبر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك