القيعي: شيكابالا حصل على مقدم تعاقد من الأهلي في 2006

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

احتفال شيكابالا بهدفه في الأهلي

قال عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي إن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك كان قريبا من الانتقال إلى الأول في 2006.

وصرح القيعي عبر إذاعة أون سبورت "لم يكن في بال الزمالك أن يضم شيكابالا (أثناء وجوده في باوك)، كنت أتابعه في اليونان وأعجبني كثيرا".

وأضاف "شيكابالا هاتفني مرتين أو ثلاثة وكان يريد النادي الأهلي بدافع العودة إلى مصر".

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واستمر "وقع شيكابالا وتقاضى مقدم التعاقد وكنا ننتظر الاستغناء الخاص به مقابل 650 ألف يورو".

وأتم "قبل إتمام الأمور تمت إقالة رئيس النادي اليوناني، لتعود المفاوضات إلى نقطة الصفر قبل أن يعود إلى الزمالك".

رحل شيكابالا (35 عاما) عن الزمالك في يناير 2005 قبل أن يعود بعد عام ونصف قضاها في باوك.

ولعب شيكابالا للوصل الإماراتي وسبورتينج لشبونة البرتغالي والإسماعيلي والرائد السعودي وأبولون اليوناني.

ومثل شيكابالا الزمالك في 295 مباراة وسجل 61 هدفا.

توج مع الفريق بـ11 لقبا.

شيكابالا الأهلي
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