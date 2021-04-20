القيعي: ربما لو فاوضت رمضان صبحي مبكرا لما تشتت تركيزه

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - عبد الرحمن رمضان - وادي دجلة - الأهلي

يرى عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي أن رمضان صبحي ربما استمر مع الفريق لو فاوضه الأول في وقت مبكر.

وقال القيعي عبر إذاعة أون سبورت:"لم أتخيل رحيل رمضان صبحي عن الأهلي. لو تفاوضت معه مبكرا ربما تمكنت من عدم تشتيت تركيزه مبكرا".

وواصل "عُرض عليه مال كثير، لكن كنت سأثبت له أنه سيكسب أكثر إذا بقي مع الأهلي. في الأسبوع الذي رحل فيه فسخ تعاقدا إعلانيا بقيمة 4 ملايين جنيه".

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وأضاف "إذا فتح مشروعا خاصا، حب جماهير الأهلي كان يكفي لإنجاحه".

وفضل رمضان صبحي عدم الاستمرار مع الأهلي في الموسم الماضي لينتقل من هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز مقابل مليوني ونصف المليون جنيه إسترليني.

وشدد رمضان (24 عاما) أنه لا يفكر في الرحيل عن بيراميدز، وذلك لتوضيح تصريحاته بأنه لا يمانع العودة للأهلي. (التفاصيل)

وشارك رمضان في 22 مباراة مع بيراميدز وسجل 8 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويستعد لمواجهة مضيفه نكانا الزامبي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة لدور المجموعات في الكونفدرالية.

الأهلي رمضان صبحي
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