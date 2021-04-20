كرة طائرة - الزمالك يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة

تأهل فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية بالعلامة الكاملة.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية في تونس حتى نهاية الأسبوع المقبل، وقد اختتم دور المجموعات اليوم الثلاثاء.

وتغلب الزمالك على فريق الجمارك النيجيري بثلاثة أشواط دون مقابل (25-11، 25-19، 25-13).

وتصدر الزمالك مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الثلاث مباريات.

وينتظر الزمالك ثاني المجموعة الثالثة لمواجهته في ربع النهائي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.