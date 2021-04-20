كرة طائرة - الزمالك يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

تأهل فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية بالعلامة الكاملة.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية في تونس حتى نهاية الأسبوع المقبل، وقد اختتم دور المجموعات اليوم الثلاثاء.

وتغلب الزمالك على فريق الجمارك النيجيري بثلاثة أشواط دون مقابل (25-11، 25-19، 25-13).

أخبار متعلقة
كرة طائرة - فوز الزمالك في ثاني مبارياته الإفريقية كرة طائرة - الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي بفوز سهل كرة طائرة – الزمالك بالمجموعة الرابعة في بطولة إفريقيا للأندية كرة طائرة – سيدات الأهلي يحسمن لقب الدوري

وتصدر الزمالك مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الثلاث مباريات.

وينتظر الزمالك ثاني المجموعة الثالثة لمواجهته في ربع النهائي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.

كرة طائرة الزمالك بطولة إفريقيا للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان: كلوب أقنعني بعدم المشاركة في كأس إفريقيا 2006 53 دقيقة | منتخب مصر
القيعي: شيكابالا حصل على مقدم تعاقد من الأهلي في 2006 ساعة | مصر
القيعي: ربما لو فاوضت رمضان صبحي مبكرا لما تشتت تركيزه ساعة | مصر
بايرن ميونيخ: لا لدوري السوبر الأوروبي ساعة | الدوري الألماني
تقرير إيطالي: توتنام خاطب ساري.. ودايلي ميل: النادي يريد ناجلزمان ساعة | الدوري الإنجليزي
بيرلو: رئيس يوفنتوس طمأننا بشأن دوري السوبر.. ورونالدو جاهز لـ بارما ساعة | الدوري الإيطالي
كرة طائرة - الزمالك يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة ساعة | رياضات أخرى
دايلي ميل: هندرسون يدعو قادة أندية الدوري لاجتماع لمناقشة دوري السوبر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك