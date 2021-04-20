كروس وهازارد يغيبان عن لقاء قادش.. وعودة فاران وكارباخال

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن لاعبيه توني كروس وإيدن هازارد سيغيبان عن لقاء قادش يوم الأربعاء، فيما يشهد اللقاء عودة الثنائي رافاييل فاران وداني كارباخال.

وأوضح زيدان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "كرووس وهازارد لن يتواجدوا مع الفريق في مباراة قادش".

وأضاف "نحن نتوخى الحذر مع هازارد بسبب انتكاساته السابقة، لا نريد المخاطرة به، لذلك فوضعه مختلف".

وتابع "أهم شيء هو شعور هازارد بشأن الإصابة، لن يكون معنا يوم الأربعاء وأتمنى أن يكون متاحا في مباراة ريال بيتيس الأسبوع المقبل".

وأكمل "لدينا العديد من المباريات المتبقية، سنرى ما سيحدث مع هازارد، سيعود للمشاركة عندما يكون جاهزا تماما".

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وواصل زيدان "كارفخال وفاران سيتواجدان معنا أمام قادش، وهذه أخبار جيدة".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن كروس يسابق الزمن للحاق بمباراة بيتيس.

كروس شاهد تعادل ريال مدريد مع خيتافي من مقاعد البدلاء، وعلق زيدان على ذلك عقب المباراة بقوله: "كروس عانى من انزعاجات ولهذا لم يشارك. لدينا الكثير من المباريات ولا نريد ارتكاب الحماقات، يجب التعامل مع الأمر بحكمة".

وخاض ريال مدريد مباراة خيتافي بغيابات طاحنة في صفوفه، بعد أن خرج من أسبوع ناري واجه خلاله ليفربول مرتين وبرشلونة مرة.

وبهذا التعادل –المخيب-، أكمل ريال مدريد 15 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات.

وعجز ريال مدريد عن التسجيل لخمسة أشوط متتالية أمام برشلونة وليفربول وخيتافي.