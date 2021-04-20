الإسماعيلي: الأربع مباريات المقبلة هي الأهم في مسيرة الفريق

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 16:02

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أسوان

يرى الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال أن المباريات الأربعة المقبلة هي الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي: "الأربع مباريات المقبلة هي الأهم في الموسم الحالي".

وأوضح "نلعب أمام المنافسين المباشرين والمتواجدين في نفس المكان في جدول مسابقة الدوري".

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وشدد "الفوز في تلك المباريات سوف يساهم في صعود الفريق بجدول الترتيب بجانب تعطيل هؤلاء المنافسين من التقدم".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق.

ويستعد الدراويش لمواجهة الإنتاج الحربي مطلع شهر مايو المقبل ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري.

وتابع حمد إبراهيم "الجهاز الفني عقد جلسات مطولة مع اللاعبين سواء بشكل منفرد أو جماعي للحديث حول قيمة النادي الكبيرة وجماهيريته العريضة للنهوض من تلك الكبوة".

وأضاف "حققنا استفادة كبيرة من التوقف الأخير أهمها استيعاب اللاعبين لخطط الجهاز الفني والارتقاء بالمعدلات البدنية".

وشدد "لا ننظر إلى النتائج على الإطلاق في المباريات الودية، أهم ما يشغلنا هو تجربة مجموعة من الخطط الفنية وعمل تدوير بشكل مستمر".

واختتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته "الجهاز الفني يقف على مسافة واحدة بين الجميع، من يتألق ويجتهد في التدريبات سيكون له دورا مع الفريق بعيدا عن اسمه أو عمره".

الإسماعيلي الدراويش
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