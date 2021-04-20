قمصان: عندما يكون الأهلي في حالته لا يقدر أحد على إيقافه.. مستعدون لقرعة إفريقيا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 14:46

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي ضد الزمالك

يرى سامي قمصان مدرب الأهلي أن فريقه عندما يكون في حالته لا يقدر أحد على الوقوف أمامه.

ونجح الأهلي في التغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال قمصان عبر إذاعة أون سبورت: "مباراة القمة أداء مرضي لنا ولجماهيرنا، مجرد خطوة قبل عدة مباريات متلاحقة".

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وتابع "ذاكرنا الزمالك جيدا، ولعملي السابق مع كارتيرون فهو يترك الاستحواذ للمنافس في المباريات الكبيرة ويعتمد على المرتدات".

وأضاف قمصان "استحوذنا في الشوط الأول وصنعنا فرصا وإصرار اللاعبين حسم اللقاء".

وكشف مدرب الأهلي "في الشوط الثاني كانت تبديلات كارتيرون مميزة ومنحت الزمالك أفضلية هجومية، نلاعب فريقا كبيرا ولاعبين ذو خبرات".

وأوضح "التنظيم الدفاعي من أساسيات كرة القدم وتلجأ إليه الفرق الكبيرة لتأمين النتيجة".

وبالحديث عن إصابة أيمن أشرف قال: "أعتقد أنه سيلحق بمواجهة سموحة المقبلة".

أما عن قرعة دوري أبطال إفريقيا قال قمصان: "لاعبنا معظم الفرق وتفوقنا عليهم".

وشدد "مباراة الزمالك بروفة قوية، فريق كبير لديه خبرات قارية كأننا نواجه الترجي أو الوداد أو صنداونز".

واختتم تصريحاته "القمة تجربة جيدة تمنحنا الثقة، عندما يكون الأهلي في حالته لا يقدر أحد على الوقوف أمامنا".

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