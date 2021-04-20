محمود عاشور: اختياري ضمن حكام VAR في أولمبياد طوكيو خطوة مهمة

أعرب محمود عاشور الحكم المصري عن سعادته باختياره ضمن حكام تقنية الفيديو VAR في أولمبياد طوكيو.

وقال عاشور عبر إذاعة أون سبورت: "اختياري ضمن حكام الفيديو في الأولمبياد خطوة مهمة، فهي ثاني أهم بطولة عالمية".

وتابع "حكم الفيديو لابد أن يكون لديه خبرة وحكم مميز، لأنه يحكم على لعبة من خلال لقطات مصورة ويتحمل مسؤولية القرار".

وأوضح "بالطبع حكم الساحة مثل اللاعب له متعة، لكن حكام الفيديو بات لهم قائمة دولية منفصلة".

وأضاف عاشور "تمت الاستعانة بـ 12 كاميرا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وكشف عاشور "باقي مباريات الدوري يتم الاستعانة بـ 6 كاميرات فقط".

واختتم تصريحاته "في مواجهات أكثر أهمية مثل الأهلي والزمالك ضد الإسماعيلي أو بيراميدز قد يزيد العدد إلى 8 كاميرات".