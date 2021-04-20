كشاف المواهب - The Scout يكشف عن موهبة مصرية في ألمانيا وموقفها من تمثيل الفراعنة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 14:22

كتب : وسيم أحمد

The Scout كشاف النجوم

في الحلقة الأولى من برنامج The Scout، يسلط FilGoal.com الضوء على موهبة مصرية في الملاعب الألمانية: مصطفى أشرف.

كشاف النجوم يرصد مسيرة مصطفى ومركزه في الملعب وما يقدمه مع ناديه بوروسيا مونشنجلادباخ، كما يجري معه مقابلة سريعة لمعرفة موقفه من تمثيل منتخب مصر.

أيضا نتطرق في هذه الحلقة إلى مستجدات هيثم حسن لاعب فياريال (ب) وما يقدمه مع فريقه الإسباني منذ انتقاله إليه قادما من شارلروا، وموقفه من اللعب الدولي في الفترة المقبلة.

شاهد الحلقة

كشاف النجوم مصطفى أشرف The Scout
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