تيباس مهاجما بيريز: دوري السوبر الأوروبي موت لكرة القدم
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 13:58
كتب : FilGoal
هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وبطولة دوري السوبر الأوروبي.
وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أصدرت بيانا تهاجم فيه الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.
وقال تيباس عبر حسابه على تويتر: "في ديسمبر 2020 قلت إن فلورنتينو بيريز جاهل، الآن أقول إنه ضائع".
وتابع "كرة القدم ليست في طريقها إلى الهلاك كما يقول، ودوري السوبر ليس حلًا".
واختتم تصريحاته "دوري السوبر هو أحد المشاكل، إنه موت لكرة القدم".
وكان بيريز قد رفض تهديدات تيباس بمعاقبة الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وطالب بيريز تيباس التحدث باحترام وأن يكون أكثر شفافية لأن كرة القدم على وشك الإفلاس.