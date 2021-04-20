ميلان يخاطب رعاة النادي بشأن دوري السوبر الأوروبي "نفخر أن نظل جزءا مهما من الكرة الإيطالية"

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 13:01

كتب : FilGoal

ميلان

أعرب ميلان عن فخره كونه جزءا مهما في كرة القدم الإيطالية وتطلعه لمناقشات مع فيفا ويويفا بشأن دوري السوبر الأوروبي.

ويعتبر ميلان ضمن 12 ناديا قرروا استحداث مسابقة دوري السوبر الأوروبي بعيدا عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأرسل إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لميلان خطابا إلى رعاة النادي للتأكيد على أهمية الدوري الإيطالي.

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وقال جازيديس: "سيبقى الدوري الإيطالي أهم منافسة نهاية الأسبوع في إيطاليا".

وشدد "يفخر ميلان بأن يظل جزءا مهما من قمة كرة القدم الإيطالية".

وتابع جازيديس "تتطلع الأندية إلى إجراء مناقشات مع فيفا ويويفا وجميع مؤسسات كرة القدم الأخرى".

وأضاف "نسعى للعمل معا في شراكة لتوفير هيكل يكون مفيدا لكرة القدم ككل، هذا وقت مثير للنادي، بالنسبة لك كشريك لنا ولكرة القدم الأوروبية".

واختتم خطابه "نتطلع إلى أخذ هذه الرحلة معك وسنطلعك على آخر المستجدات مع تقدم مشروع المسابقة".

ميلان دوري السوبر الأوروبي
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