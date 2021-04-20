جازيتا ديللو سبورت: اتفاق بين ميلان وإبراهيموفيتش على التجديد

اتفق نادي ميلان مع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق على التجديد لموسم آخر.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وكشفت صحيفة جازيتا ديللو سبورت عن التوقيع الرسمي إما اليوم الثلاثاء أو عقب مباراة الغد ضد ساسولو.

ويلعب ميلان أمام ساوسولو مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وأشار التقرير إلى اتفاق ميلان على تجديد تعاقد إبراهيموفيتش مقابل 6.5 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

ويعود إبراهموفيتش أمام ساسولو بعد إيقافه مباراة واحدة والتي كانت أمام جنوى الأخيرة.

وخاض إبراهيموفيتش 17 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وساهم في 15 هدفا.

ويرتبط المهاجم السويدي بتعاقد مع ميلان حتى نهاية يونيو المقبل ولكنه قريب من التوقيع الرسمي لموسم آخر.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ66 نقطة قبل سبع جولات من النهاية.

ويأتي ميلان خلف إنتر المتصدر بتسع نقاط.