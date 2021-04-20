الورداني لـ في الجول: علاقتي بالإسماعيلي لا تحتاج مناصب رسمية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 11:35

كتب : ياسر الشريف

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف فخر الدين بن يوسف في سيراميكا كليوباترا

شدد مدحت الورداني عضو اللجنة الفنية السابق بالنادي الإسماعيلي أن ارتباطه بناديه لا يتعلق بمناصب رسمية.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد أصدر قرارا بإعفاء الورداني عن مهام عمله.

وقال الورداني لـ FilGoal.com: "ارتباطي مع الإسماعيلي لم يتعلق بمنصب رسمي في يوم من الأيام".

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وأوضح "علاقتي مميزة مع علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة".

وشدد الورداني "أي شيء سيُطلب مني سأفعله على الفور بكل تأكيد".

وتابع "لا أعلم أسباب صدور قرار إعفائي عن العمل في اللجنة الفنية وفوجئت به لكن لا أريد الحديث عنه".

واختتم تصريحاته "الإسماعيلي به العديد من الأزمات والمشاكل التي تحتاج إلى التركيز والعمل على إيجاد حلول على وجه السرعة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير من جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد خوض 18 مباراة.

ولم يحقق الإسماعيلي سوى فوزين في النسخة الحالية من مسابقة الدوري.

ويعلب الدراويش مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي مطلع شهر مايو المقبل.

الإسماعيلي الورداني
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