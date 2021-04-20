الإسماعيلي يهزم الشرقية وديا

نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز على الشرقية وديا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

وكان الإسماعيلي قد تعادل أمام القناة ويستغل الدراويش الفترة الحالية من أجل إعداد الفريق قبل استئنافه مباريات الدوري مطلع شهر مايو المقبل.

وتغلب الإسماعيلي على الشرقية بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلي.

وسجل بنسون شيلونجو المهاجم الناميبي هدفي الفريق بعد مشاركته في الشوط الثاني.

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم كل من: محمد فوزى حارس مرمى،

محمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوى ومصطفى فارس فى الدفاع ، محمد حسن ومحمد عادل ومحمد صادق وأحمد مدبولى فى الوسط، شكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف فى الهجوم.

وشارك من مقاعد البدلاء كل من شيلونجو وأرى بابل ونادر رمضان وعبدالله جمعة ومحمود دونجا وزياد طارق وعمر هنيدى ومروان شوقى.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 1 مايو ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير بعد خوض 18 مباراة برصيد 14 نقطة.