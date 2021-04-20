نجل أدريانو ينضم إلى جريميو

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

نجل أدريانو ينضم لنادي جريميو

انضم أدريانو كارفاليو روبيرو نجل أدريانو نجم البرازيل وإنتر الإيطالي السابق إلى صفوف جريميو البرازيلي.

اللاعب البالغ 14 عاما والذي سيتم الـ 15 في شهر يونيو المقبل، انضم لصفوف فريق ولاية ريو جراندي دو سول.

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" فأن جريميو يضع آمالا على اللاعب الشاب إذ "بالعمل والعقلية الصحيحة يراهنون أنه سيكون نجما في المستقبل".

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وانضم اللاعب الذي يشغل مركز المهاجم لصفوف جريميو قادما من بوافيشتا البرازيلي بعدما سبق وأن واجه جريميو العام الماضي في كأس زيكو.

وهنأ أدريانو مهاجم إنتر والبرازيل الأسبق نجله بالانضمام لصفوف جريميو عبر حسابه على "تويتر".

ولم يلعب أدريانو من قبل لصفوف جريميو في البرازيل بل ارتدى قمصان أندية فلامنجو وكورينثيانز وأتليتكو باراناينسي.

وارتدى أدريانو قميص إنتر وروما وبارما في إيطاليا أثناء تجربته الاحترافية.

ومع منتخب البرازيل ساهم في الفوز بكأس كوبا أمريكا 2004 وكأس القارات 2009.

أدريانو كارفاليو أدريانو جريميو
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