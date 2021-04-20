مواعيد مباريات الثلاثاء 20 أبريل 2021.. كأس مصر والدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

لاعبو سيراميكا كليوبارتا يحتفلون بهدف أحمد ياسر ريان في المصري

تقام اليوم الثلاثاء مباراة جديدة في ثمن نهائي كأس مصر لكرة القدم.

لمعرفة موعد كل مباريات اليوم من هنا

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يلعب مصر للمقاصة أمام سيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتعتبر تلك رابع مباريات ثمن النهائي بعد تأهل كل من بتروجت ووادي دجلة والمصري حتى الآن.

كما يستضيف تشيلسي فريق برايتون في التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث.

مواعيد مباريات اليوم كأس مصر الدوري الإنجليزي
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