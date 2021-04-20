مواعيد مباريات الثلاثاء 20 أبريل 2021.. كأس مصر والدوري الإنجليزي

تقام اليوم الثلاثاء مباراة جديدة في ثمن نهائي كأس مصر لكرة القدم.

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يلعب مصر للمقاصة أمام سيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتعتبر تلك رابع مباريات ثمن النهائي بعد تأهل كل من بتروجت ووادي دجلة والمصري حتى الآن.

كما يستضيف تشيلسي فريق برايتون في التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث.