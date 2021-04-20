بيريز: هكذا أرد على من يطلبون مبابي.. فينيسيوس ليس للبيع ومورينيو أنقذنا

كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن مواقف طريفة يتعرض لها في الشارع بسبب رغبة جمهور ناديه في استقدام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

بيريز حل ضيفا على برنامج "التشيرينجيتو" وتحدث بشكل أساسي عن دوري السوبر الأوروبي، لكنه أجاب عن بعض الأسئلة السريعة الخاصة بالصفقات في نهاية المقابلة.

أحد الأسئلة التي تلقاها بيريز كان عن مبابي، وأجاب: "حضرت هنا للحديث عن دوري السوبر، بعد 8 سنوات سأعود للحديث عن شيء آخر، ربما عن أبناء مبابي (يضحك)".

بيريز يشير إلى عدم حلوله ضيفا على نفس البرنامج منذ 8 سنوا.

وأكمل بيريز: "أسير في الشارع مرتديا الكمامة وأسمع أشخاصا يقولون: تعاقد مع مبابي. بماذا أجيبهم؟ أقول لهم اطمئنوا".

وواصل: "مبابي لاعب مميز، وريال مدريد يحتاج إلى تغيير، لا أتحدث هنا عن مبابي، لكننا فزنا بكثير من الألقاب وعلينا أن نواصل التطور، وأنا أعمل على ذلك بالفعل".

وأضاف: "لم أتحدث مع مبابي، على الأقل اليوم (يضحك). أنا أمزح، لم أتحدث معه منذ سنوات، أعرف فقط ما أقرأه في الصحف".

واعترف: "الصفقات؟ أفعل كل ما بوسعي حتى لا يخسر ريال مدريد مكانته، جماهير ريال مدريد تعرف ذلك، لكن هناك خسائر مادية كبيرة، رغم أن ذلك كان الوضع أيضا عندما أتيت للنادي".

وكشف: "فينيسيوس ليس للبيع، إنه لا يمس".

وأوضح: "تجديدات ملعب سانتياجو برنابيو ستنتهي في خريق العام المقبل. بفضل الرئيس سانتياجو برنابيو فموقع الملعب يقع في وسط المدينة لحسن حظنا، ويصل بالمطار. عندما نعيد افتتاحه سنستخدمه في أنشطة أخرى وهذا سيعود علينا بكثير من الأموال".

وتابع: "زيدان أفضل مدرب حظيت به على الإطلاق، إنه أسطورة، إنه سعيد هنا، وكما يقول لا نعلم أبدا ما سيحدث، لديه عقد سارٍ معنا".

وشدد: "مورينيو رفع من تنافسية الفريق خلال الـ3 سنوات التي قضاها هنا، أنا ممتن له بسبب الجينات الذي زرعها في الفريق، قبله كنا نخرج من ثمن نهائي دوري الأبطال".

وأتم: "التسلل الذي احتُسِب على الفريق ضد خيتافي؟ لن أعلق على ذلك، خلال 20 عاما لم أعلق على التحكيم. لو سألني شخص من الجمعية العمومية فأسجيبه بيني وبينه".