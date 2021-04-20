رمضان: الرحيل عن بيراميدز غير مطروح في المستقبل القريب.. البعض استغل تصريحاتي للتشكيك في خطوتي

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 02:45

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - رمضان صبحي

شدد رمضان صبحي جناح بيراميدز ومنتخب مصر، أن فكرة الرحيل عن فريقه الحالي غير مطروحة في المستقبل القريب.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال رمضان عبر ستوري إنستاجرام: "نظرا لما يتم تداوله من أخبار مؤخرا، فأود التوضيح أنني سعيد جدا بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن".

وأضاف "فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة أخرى داخل أو خارد مصر، ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو المستقبل القريب".

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وأردف "لست مندهشا مما تم تداوله بعد تصريحاتي التلفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي إلى بيراميدز، والتي بالعكس حدثت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل".

وأكد "كل تركيزي الآن على بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح، وللحفاظ على وجود في المنتخب الأول وتجهيزا لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رمضان صبحي، سيرحل عن بيراميدز عقب الأولمبياد.

وكان وكيل رمضان صبحي، علي صقر قد صرح لـ FilGoal.com بأن رمضان صبحي سعيد مع بيراميدز، لكنه يريد إنهاء حياته الكروية في الأهلي. (طالع التفاصيل)

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز من هدرسفيلد الإنلجيزي، بعد أن رفض الانتقال إلى الأهلي الذي قضى فيه عاما ونصف معارا من النادي الإنجليزي.

وسجل رمضان صبحي 6 أهداف في 14 مباراة مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم، وهدفين في 8 مشاركات في الكونفدرالية.

رمضان صبحي بيراميدز
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