بيريز يرد على عودة رونالدو ورحيل راموس المحتمل.. و"أتمنى بقاء ميسي في برشلونة"

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 01:45

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

نفى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إمكانية عودة أسطورة النادي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة الإسبانية مرة أخرى.

وقال بيريز عبر برنامج "إل تشيرينجيتو": "هل يعود رونالدو إلى ريال مدريد؟ لا، لن يعود لأن لديه عقد مع يوفنتوس، الأمر ليس منطقيا".

وأردف "أحبه للغاية، لقد أعطانا الكثير"

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وعن نجم غريمه برشلونة ليونيل ميسي قال: "أود أن يستمر ميسي في برشلونة لأنه لاعب كبير، ونريد تستمر المنافسة الهائلة بين ريال مدريد وبرشلونة، كلما التقيا يتوقف العالم. عندما يلعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي هذا لا يحدث".

وانتقل بيريز بعدها لمناقشة ملف أكثر حساسية، وهو تجديد عقد قائد الفريق سيرخيو راموس حيث قال: "أحب سيرخيو راموس لكننا في وضع سيئ للغاية، علينا أن نكون واقعيين".

وأتم "لم أقل إن راموس سيرحل، حاليا نرى كيف سننهي الموسم الحالي، وبعدها سنرى ما سيحدث الموسم المقبل. راموس وافق على تخفيض راتبه الموسم الماضي، هذا العام وضعه مختلف".

وينتهي عقد قائد ريال مدريد التاريخي بنهاية الموسم الجاري.

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