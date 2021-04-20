حسين زكي: أصلحت أخطاء المباراة السابقة.. وكنا مضغوطين بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في القدم

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 00:12

كتب : FilGoal

حسين زكي - كرة يد - الأهلي والزمالك

شدد حسين زكي المدير الفني لفريق كرة اليد بالزمالك، أنه أصلح أخطاء الفريق في التعادل مع الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري، قبل المباراة الفاصلة التي توج فيها بالدوري.

وقال زكي لـ أون تايم سبورت 3: "عدت لأخطائي في المباراة السابقة، واكتشفت أنني لم أطبق التدوير بالطريقة الصحيحة ما تسبب في تعب اللاعبين في نهاية المباراة وتفادينا هذا الأمر اليوم".

وأكد "فزت بالدوري في أول سنة تدريب".

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وشدد "كان علينا ضغط كبير بعد خسارة فريق كرة القدم ضد الأهلي أمس، وأردنا إسعاد جمهور الزمالك".

أما حسن يسري رئيس جهاز الزمالك لكرة اليد فقال "لاعبو الفريق لهم مستحقات من الموسم الماضي. لاعبو الفريق وضعوا مشاكلهم المادية خارج الملعب وفي الملعب تعبهم يُكلل بالنجاح. أشكرهم كثيرا".

وحسم الزمالك لقب دوري كرة اليد للموسم الحالي، بعد الفوز على الأهلي 18-17، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بين الفريقين في صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

ولجأ الفريقان لمباراة فاصلة، بعد تعادلهما في النقاط مع نهاية البطولة، ولكن الزمالك حسم الأمور في النهاية، في مباراة تألق فيها حارسه محمد علي بشكل كبير.

الزمالك كرة يد الأهلي
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