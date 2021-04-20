كرة سلة - الزمالك بطل دوري الجمهورية بعد الفوز على الأهلي

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 00:05

كتب : هاني العوضي

الأهلي والزمالك كرة سلة دوري الجمهورية

تمكن فريق الزمالك من الفوز ببطولة دوري الجمهورية تحت 20 سنة على حساب النادي الأهلي في مباراة فاصلة خاضها الفريقين وانتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 78-69.

واستضافت صالة نادي الشرقية للدخان المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء الاثنين وتمكن الزمالك من تحقيق اللقب على حساب النادي الأهلي.

وأقيمت منافسات بطولة الجمهورية تحت 20 سنة على صالة الشرقية للدخان في السادس من شهر أبريل الجاري بمشاركة الجزيرة والأهلي والزمالك وطلائع الجيش وجزيرة الورد وسبورتنج.

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وكان الزمالك قد تمكن من الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 87/67 ليحصل الزمالك على البطاقة الأولى للتأهل للمباراة الفاصلة، قبل أن يلحق به النادي الأهلي ويحصل على بطاقة التأهل الثانية بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 58/44.

كرة سلة الزمالك الأهلي
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