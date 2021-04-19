الزمالك يبدع ويحسم لقب دوري اليد أمام الأهلي بعد سيناريو رهيب

حسم الزمالك لقب دوري كرة اليد للموسم الحالي، بعد الفوز على الأهلي 18-17، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بين الفريقين في صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

ولجأ الفريقان لمباراة فاصلة، بعد تعادلهما في النقاط مع نهاية البطولة، ولكن الزمالك حسم الأمور في النهاية، في مباراة تألق فيها حارسه محمد علي بشكل كبير.

الشوط الأول شهد تفوقا واضحا للزمالك حتى وصل الفارق لـ 4 أهداف خلاله، ولكنه انتهى بانتفاضة حمراء قلصت الفارق لهدف وحيد لينتهي الشوط 11-10.































































































وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي تقليص الفارق أكثر من مرة، ونجح في مبتغاه وحصل على تقدمه الأول في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

وحصل الزمالك على التعادل رغم توسيع الأهلي للفارق لهدفين، في الدقيقة 17 من الشوط الثاني.

ونجحت خبرات الزمالك، وتألق حارسه محمد علي، في حسم فوزه بدوري المحترفين في النهاية، رغم تألق حارسي الأهلي عبد الرحمن طه وعصام الطيار، ولكن في النهاية استطاع الزمالك حسم المواجهة بفارق هدف.