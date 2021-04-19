أبو الدهب لـ في الجول: علي لطفي نجم القمة وشريف سيكون متعب الجديد.. ورسالة إلى الشحات

أشاد محمود أبو الدهب مدافع الأهلي السابق بعلي لطفي حارس مرمى الفريق الحالي عقب أدائه في لقاء القمة ضد الزمالك.

وتصدى علي لطفي لفرص محققة كان أخطرها من ركلة جزاء ليساهم في فوز الأهلي على الزمالك أمس الأحد في استاد القاهرة بهدفين لهدف في لقاء مؤجل من رابع جولات الدوري.

وقال أبو الدهب لـFilGoal.com: "علي لطفي نجم المباراة فرغم الغيابات العديدة لكن ما شغل بال الزمالك هو غياب محمد الشناوي ولكن علي لطفي ظهر بشكل مميز وتحدى كل الضغوط".

وواصل "بعد علي لطفي في رأيي فنجوم المباراة كانوا محمد شريف وأيمن أشرف".

تابع "محمد شريف أثبت نفسه وأعتقد أنه في الطريق ليكون عماد متعب جديد فهو قناص ورشيق وسيكون مهاجم صمر الاول لو أتيحت له الاستمرارية وابتعدت عنه الإصابات".

وأشاد أبو الدهب ببيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وقال: "تفوق موسيماني لأنه أدار اللقاء بحكمة ودرس الزمالك جيدا وحرمه من تطبيق أسلوبه الخاص في ظل غيابات الفريق".

وعن مستوى حسين الشحات قال أبو الدهب: "هو مسؤول عن المستوى الذي يقدمه والجهاز الفني ليس له دخل فيه".

وأتم "هو حصل على فرص عديدة لكنه لا يستغلها بالشكل الأمثل لذلك أرى أن هناك ضرورة أن يجلس على مقاعد البدلاء وأن تتاحا لفرصة لصلاح محسن وطاهر محمد طاهر".