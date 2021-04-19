جمال حمزة لـ في الجول: 3 أخطاء لـ كارتيرون مع الزمالك ضد الأهلي

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 22:41

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - الزمالك - الأهلي

أرجع جمال حمزة مهاجم الزمالك السابق سبب هزيمة الفريق الأبيض في القمة ضد الأهلي إلى أخطاء ارتكبها المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

وخسر الزمالك من الأهلي أمس الأحد في استاد القاهرة بهدفين لهدف في لقاء مؤجل بينهما من رابع جولات الدوري.

وقال جمال حمزة لـFilGoal.com: "أعتقد أن الخطة التي بدأ بها كارتيرون المباراة كانت تعتمد على إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم الهجوم في الشوط الثاني".

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وواصل "الخطة لم تسر كما يريد لأنه لم يكن من المفترض أن يستقبل الأهداف".

وعن هل كان من الأفضل البدء بأحمد سيد "زيزو" أجاب "الأسماء لن تشكل الفارق المهم الطريقة نفسها".

وواصل "التمركز في الهدف الأول لم يكن جيدا وكان هناك أخطاء من لاعبي الدفاع وحارس المرمى".

وتابع جمال حمزة "هناك ثلاثة أخطاء حدثت كان يجب أن يبدأ سيف الدين الجزيري المباراة وطريقة اللعب لم تكن مناسبة في الشوط الأول".

وأردف "طريقة الضغط لم تكن جيدة فالزمالك سمح للاعبي الأهلي البعيدين عن المشاركة في الظهور بشكل جيد والتألق".

وبسؤاله عن سبب اهتزاز مستوى يوسف إبراهيم "أوباما" أتم جمال حمزة حديثه "لا يوجد أي سبب واضح من المفترض أن هناك بعض لاعبين يكونوا جيدين لكنهم كانوا خارج اللقاء في الشوط الأول، مع تغيير الطريقة في الشوط الثاني الكل بدأ يلعب بشكل جيد".

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