مران الأهلي – عودة الشناوي.. ومعلول يبدأ الركض

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 22:38

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مران الأهلي

عاد محمد الشناوي للمشاركة في مران الأهلي، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

الأهلي تدرب مساء اليوم الإثنين بعد أقل من 24 ساعة على الانتصار على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في استاد القاهرة مساء الأحد.

وظهر الشناوي في المران بشكل طبيعي لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا مما تسبب في غيابه عن القمة.

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وشارك علي لطفي في مباراة القمة أمام الزمالك وتصدى لركلة جزاء حاسمة أمام محمود علاء.

من جانبه، بدأ علي معلول ظهير الفريق الركض حول الملعب وتنفيذ الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويخضع معلول لبرنامج علاجي لإصابته في العضلة الخلفية التي أبعدته عن المباريات والتدريبات لعدة أسابيع.

وشهد المران عقد المدرب بيتسو موسيماني لجلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بإغلاق ملف القمة والالتفات إلى ما هو مقبل.

وعقد موسيماني جلسة خاصة مع أليو ديانج لاعب الفريق ضمن مجموعة الجلسات الفردية التي يعقدها مع اللاعبين لتحفيزهم.

ويلتقي الأهلي مع سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

مران الأهلي في الدوري الدوري المصري الأهلي
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