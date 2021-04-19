في الدرجة الثانية – الحسن والحسين قصة توأم بدأ من الهندسة ويحلم بالممتاز

يعد التوأم حسام وإبراهيم حسن هو الأشهر في تاريخ الكرة المصرية ولطالما تواجدت عائلات كثيرة في مختلف الفرق.

والآن في الدرجة الثانية هناك توأم آخر ينشط في فريق شبان قنا، هو الحسن والحسين حازم.

وتحدث كمال الزين المدير الفني السابق لشبان قنا لـFilGoal.com قائلا: "الحسن والحسين حازم توأم يذكرني بحسام وإبراهيم حسن في الإخلاق والارتباط القوي ببعضهما البعض".

وواصل "أتذكر أن الحسن أصيب بفيروس كورونا ورفض الحسين المشاركة في المباريات بسبب شقيقه بسبب قلقه عليه وقلة تركيزه في المباراة لو شارك، ولا ينتقلان لأي فريق إلا سويا".

فيما تحدث الحسن حازم لاعب خط وسط شبان قنا لـFilGoal.com قائلا: "نحن كنا نركز في الدراسة والتحقنا بكلية الهندسة وكنا نلعب أنا وشقيقي في ملاعب خماسية مع زملائي".

وواصل "حينما وصلنا لسن الـ19 وكنا في الفرقة الثانية بكلية الهندسة قسم مدني كنا نلعب في إحدى المباريات شاهدنا المدرب أشرف عبد الفتاح وبعد المباراة تحدث معنا لننضم لنادي شعب كوم أمبو في القسم الثالثة".

وأردف "بعد المران الأول لنا انضممنا للفريق الأول بعد مشاهدة عادل بصري لنا وبعد موسم انتقلنا لنادي شعب الأقصر مقابل 20 ألف جنيه".

وأضاف الحسن حازم "ظللنا مع الفريق لثلاث سنوات وكان شقيقي هو هداف الفريق لأنه يلعب كمهاجم، وانتقلنا إلى سوهاج مقابل 80 ألف جنيه لكننا بعد وفاة والدي رحلني عن الفريق وانتقلنا إلى قنا في الدرجة الثانية لموسم".

وواصل "عدنا بعد ذلك لشعب الأققصر بعد وجود راعي جديد للفريق وعقود مميزة ومرة أخرى شقيقي كان هو هداف الفريق، وبعدها انتقلنا لنادي شبان قنا مقابل 30 ألف جنيه ونسعى لضمان البقاء مع الفريق بعدما كنا في المربع الذهبي الموسم الماضي".

ويحتل شبان قنا المركز الـ12 في مجموعة الصعيد الموسم الجاري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وعن ارتباطه هو وشقيقه ببعضهما البعض قال: "نحن من مواليد 1993 وخلال ثماني مواسم نلعب سويا ولا ننضم لفريق إلا مع بعضنا البعض، أتذكر أن المنيا طلب ضمني والحسين طلبه دكرنس لكننا رفضنا، نريد أن نكون مع بعضنا البعض".

مواقف طريفة

وعن المواقف الطريفة التي تعرضا لها قال الحسن حازم: "كنت أشارك في مباراة أساسي وشقيقي بديل وتعرضت للإصابة وبعد فترة شارك هو وأوقف الحكم المباراة وقال له لماذا عدت بعد إصابتك؟ واضطررت للعودة من غرفة خلع الملابس ليتأكد إننا شخصين".

وأكمل "في مباراة أخرى كان لدي إنذارين والإنذار الثالث سيعرضني للإيقاف وبعد إحدى المخالفات حصل شقيقي على الإنذار كي لا أتعرض للإيقاف".

وعن مثله الأعلي قال الحسن حازم: "طارق حامد رغم إنني أهلاوي لكن طارق مقاتل وأحبه للغاية، بينما شقيقي الحسين يحب فيرناندو توريس ويُلقب بالغزال".

وأتم "عندما نتعامل مع المدربين في البداية لا يفرقون بيننا ولكن بعد يستطيعون التفرقة".